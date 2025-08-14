Συνελήφθη ελεγκτής της ΑΑΔΕ που απαιτούσε χρήματα για να μειώσει πρόστιμο

Μετά από διαπραγματεύσεις και ενώ ζητούσε χρήματα για εκείνον και προϊσταμένους του, δέχτηκε να πάρει 4.000 ευρώ και ένα κινητό ως δωροδοκία, κατόπιν συνεννόησης του θύματος με το Εσωτερικών Υποθέσεων και συνελήφθη κατά την παράδοση των προσημειωμένων χρημάτων.

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, το απόγευμα της Τρίτης (12/08) υπάλληλος Ελεγκτικού Κέντρου της ΑΑΔΕ για υπόθεση χρηματισμού.

Ειδικότερα, η σύλληψη του υπαλλήλου πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού 4.000 ευρώ, καθώς και κινητού τηλεφώνου, τα οποία είχε απαιτήσει, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, προκειμένου να μειώσει πρόστιμο που είχε επιβληθεί σε ιδιοκτήτη επιχείρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής, καθώς και παράβαση καθήκοντος. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι, αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα τόσο στα Σώματα Ασφαλείας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν ανάλογα περιστατικά τηλεφωνικά στα 210-8779700 και 10301 (όλο το 24ωρο με αστική χρέωση) ή στα 2314402640 και 2314402600 (για τη Βόρεια Ελλάδα) ή μέσω e-mail.