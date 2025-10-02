Συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης για χρέη προς το Δημόσιο

Σε τυχαίο έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Δυτική Αττική, διαπιστώθηκε πως εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για μεγάλο χρέος προς το Δημόσιο και συνελήφθη

Στη ΓΑΔΑ κρατείται ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης για χρέη προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, σε τυχαίο έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, διαπιστώθηκε πως εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για μεγάλο χρέος προς το Δημόσιο και συνελήφθη.

Πρόκειται για χρέος που δημιουργήθηκε για ένα σπίτι που είχε χτίσει στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας με πολυετείς δικαστικές διαμάχες με την τοπική αυτοδιοίκηση για πράξεις αυθαιρεσίας και τα πρόστιμα με τις προσαυξήσεις και τις μη καταβολές να ξεπερνούν πλέον τα 800.000 ευρώ, ενώ σε βάρος του έχει εκδοθεί ερήμην καταδικαστική απόφαση για φυλάκιση.

Μάλιστα, ήδη έχει εκδοθεί και το φυλακιστήριο σε βάρος του για τις Φυλακές Λάρισας, όπου αναμένεται να οδηγηθεί.