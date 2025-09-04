Σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδώνος: Συγκρούστηκαν φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Τουλάχιστον ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ποσειδώνος, κοντά στο Νέο Φάληρο. Στην σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και δύο μηχανές.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (4/9) το απόγευμα στην Ποσειδώνος.

Πιο συγκεκριμένα, στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και δύο μηχανές και έγινε στο δεύτερο τούνελ, με ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου.

Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

Στο σημείο η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη καθώς έχει κλείσει μια λωρίδα.