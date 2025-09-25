Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που αποπλάνησε 14χρονη μαθήτρια

Εκπαιδευτικός στη Ρόδο αποπλάνησε ανήλικη μαθήτρια και χτύπησε τον πατέρα της. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, όπως και πρωτοδίκως.

Ποινή φυλάκισης 5 ετών επιβλήθηκε σε 52χρονο εκπαιδευτικό στη Ρόδο, που κρίθηκε ένοχος, όπως και πρωτοδίκως, για αποπλάνηση ανηλίκου και προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους. Το δικαστήριο του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ.

Όπως γράφει η “δημοκρατική”, ο εκπαιδευτικός φέρεται στις 30 Νοεμβρίου 2019 να μπήκε παράνομα σε περιφραγμένο χώρο του σπιτιού του πατέρα της ανήλικης και να του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του, με τη 45χρονη σύζυγό του και τη 14χρονη κόρη του και τη στιγμή που ανέβηκαν στον πρώτο όροφο διαπίστωσαν ότι εκεί βρισκόταν ο κατηγορούμενος, που μόλις αντίκρισε την ανήλικη, της είπε “γύριζες έξω”, και επιτέθηκε στον πατέρα της και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο 49χρονος ανταπέδωσε τα χτυπήματα, ενώ η σύζυγός του κάλεσε την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο κατηγορούμενος, που είχε ακινητοποιηθεί από τον πατέρα, φέρεται να του είπε ότι είναι ερωτευμένος με την κόρη του και ισχυρίστηκε ότι είχαν ερωτική σχέση.

Η ανήλικη, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάθεσή της ανέφερε ότι είχε αρχικά φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο από το σχολείο της και όταν μετατέθηκε από αυτό είχαν επαφές μέσω Facebook. Από τον Απρίλιο του 2019 η σχέση τους είχε μετατραπεί σε ερωτική με την ανήλικη να διατείνεται ότι είχε εκφράσει την άρνησή της πολλές φορές ενώ αργότερα ανασκεύασε μέρος των λεγόμενών της.

Ο εκπαιδευτικός, σε υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεων του αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται τονίζοντας ότι δεν υπήρξε βιασμός αλλά ούτε σεξουαλική επαφή, προσθέτοντας ότι με την ανήλικη υπήρξε μία πλατωνική αγάπη και δεν θα έκανε κάτι που θα έθιγε την αξιοπρέπειά της και μάλιστα ενάντια στη θέλησή της.