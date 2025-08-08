Στη γραμμή εκκίνησης το έργο που συνδέει την Τρίπολη με την Αρχαία Ολυμπία

Η συγκεκριμένη παράκαμψη αναμένεται να συμβάλει σημαντικά όχι μόνο στην αναβάθμιση του οδικού άξονα Τρίπολη- Βυτίνα- Αρχαία Ολυμπία.

Σε διαδικασία ωρίμανσης είναι το σημαντικό οδικό έργο της παράκαμψης Λαγκαδίων, που αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα Τρίπολη-Βυτίνα-Αρχαία Ολυμπία.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απαντώντας σε επιστολή της Παγγορτυνιακής Ένωσης ανέφερε πως μετά την έγκριση των συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, ολοκληρώθηκε το αντικείμενο της από 15-12-2022 σχετικής σύμβασης της Υπηρεσίας μας και με την Απόφαση με αρ. πρ. 120920/10-5-2024 του Γεν. Γραμμ. Υποδομών εγκρίθηκε η τελική παραλαβή αυτής.

Οι εγκεκριμένες μελέτες, που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης, αφορούν σε αποτελέσματα εδαφοτεχνικών ερευνών, αξιολόγηση αυτών και γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης εννέα (9) μεγάλων τεχνικών έργων (γέφυρες).

Ποια είναι η συνέχεια

Όπως σημειώνεται στην απάντηση του υπουργείου ΥΠΟΜΕ, υπάρχουν ακόμα σειρά από κινήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου το έργο να καταστεί πλήρως ώριμο προς δημοπράτηση. Αυτές είναι:

α) η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης,

β) η επικαιροποίηση των μελετών Κτηματολογίου σύμφωνα με του νέους δασικούς χάρτες και το Εθνικό Κτηματολόγιο,

γ) ο έλεγχος των υδραυλικών μελετών σύμφωνα με τα νέα σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2024) και

δ) ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. 8γ) του ν.4014/2011 (Α ́209), (15ετία από την έκδοση των αρχικών Π.Ο.).

Φυσικά αυτές είναι οι τεχνικές προϋποθέσεις για την ωρίμανση του έργου. Ακόμα μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η εύρεση χρηματοδότησης καθώς πρόκειται για ένα απαιτητικό έργο με σημαντικά τεχνικά.

To προφίλ του έργου

Η συγκεκριμένη παράκαμψη αναμένεται να συμβάλει σημαντικά όχι μόνο στην αναβάθμιση του οδικού άξονα Τρίπολη- Βυτίνα- Αρχαία Ολυμπία, αλλά και στη βελτίωση της προσπελασιμότητας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, τοπίων φυσικής ομορφιάς και παραδοσιακών οικισμών της περιοχής και γενικότερα του νομού Αρκαδίας, αναφέρει το ΥΠΕΚΑ.

Αποτελεί τμήμα της υπό βελτίωση παλαιάς εθνικής οδού Πύργου- Αρχαίας Ολυμπίας- Βυτίνας- Τρίπολης, η οποία έχει ήδη κατασκευαστεί σε σημαντικό μήκος της.

Με την ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου, το τμήμα Αρχαία Ολυμπία- Βυτίνα θα αποτελέσει βασικό τουριστικό άξονα, ενταγμένο στο κλειστό οδικό κύκλωμα Αθήνα- Κόρινθος-Πάτρα- Αρχαία Ολυμπία- Μυκήνες- Αρχαία Κόρινθος- Αθήνα, με σημαντική αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο.

Το έργο αφορά σε νέα χάραξη, συνολικού μήκους 1,55 χλμ. και περιλαμβάνει δύο ισόπεδους κόμβους και τεχνικά έργα, όπως κάτω διάβαση και οχετούς, ενώ η αρχή και το πέρας του έργου συναρμόζουν οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά με την υφιστάμενη οδό Τρίπολη- Βυτίνα- Αρχαία Ολυμπία.