Στην Αθήνα η Λάουσα Κοβέσι – Τετ α τετ με Φλωρίδη

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση της Ευρωπαίας εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που εδρεύει στην Αθήνα, συζήτησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη κατά τη μεταξύ τους συνάντηση.

Ωστόσο, η Λάουρα Κοβέσι φαίνεται πως αναφέρθηκε και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και την ενδεχόμενη αναθεώρησή του, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να της επισημαίνει πως ήδη έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις ως προς την αναθεώρηση του από τον Κυρ. Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύντομη συζήτηση στην οποία ήταν παρών και ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, η Λάουρα Κοβεσι φέρεται να ζήτησε την αύξηση των εισαγγελικών λειτουργών που χειρίζονται υποθέσεις που άπτονται των ευρωπαϊκών συμφερόντων έτσι ώστε από τους 10 που απασχολούνται σήμερα στο ελληνικό παράρτημα, να αυξηθούν στους 13.

Παράλληλα, ανέφερε πως αντιστοίχως θα πρέπει να αυξηθεί το διοικητικό προσωπικό, όπου οι ανάγκες απαιτούν την πρόσληψη ακόμα 6 υπαλλήλων, να βελτιωθούν οι υποδομές που υπάρχουν και να αυξηθούν οι τελικές απολαβές τους.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει ήδη συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.