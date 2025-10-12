Στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία ο Αρχιεπίσκοπος ΙερώνυμοςΔιαβάζεται σε 1'
Στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
- 12 Οκτωβρίου 2025 16:02
Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, στο νοσοκομείο Γεννηματάς, νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο κ. Ιερώνυμος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο με δικό του μέσο. Εκεί υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.
Όπως επίσης μεταφέρουν πηγές από το νοσοκομείο, ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.