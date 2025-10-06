Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – “Ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει”

Κοντά στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (06/10) ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Τι είπαν στον σύντομο διάλογό τους.

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος το πρωί της Δευτέρας (6/10).

Ο Αρχιεπίσκοπος μετέβη στη Βουλή για να πραγματοποιήσει τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και έπειτα συνάντησε τον απεργό πείνας έξω από την σκηνή του και είχαν έναν σύντομο διάλογο.

Όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος, θέλησε να βρεθεί κοντά του προκειμένου να τον εμψυχώσει και να του δώσει κουράγιο ενώ του ευχήθηκε καλή δύναμη.

Συγκεκριμένα, ο Αρχιεπίσκοπος είπε στον Πάνο Ρούτσι: «Ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει…όπου υπάρχει πόνος είμαστε κοντά. Αυτό θέλω, γι’ αυτό θέλω να σε δω. Καλή δύναμη να έχεις» με τον Πάνο Ρούτσι να τον ευχαριστεί και να σημειώνει πως έχει δύναμη, την οποία του δίνει ο Θεός και ο κόσμος που βρίσκεται δίπλα του καθημερινά.

Σημειώνεται πως ο Πάνος Ρούτσι διανύει την 22η ημέρα απεργίας πείνας με αίτημα την εκταφή της σορού του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη και την διενέργεια τεστ DNA και τοξικολογικών εξετάσεων.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI

