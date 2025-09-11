Σχολικά λεωφορεία: Σαρωτικοί έλεγχοι και πρόστιμα με το “πρώτο κουδούνι”

Εντατικοί είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (11/9) οι έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία που βγήκαν για πρώτη μέρα στους δρόμους της Αττικής.

Οι μαθητές επιστρέφουν σήμερα, Πέμπτη (11/9), στα θρανία και από τα ξημερώματα έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία από κλιμάκια της Τροχαίας, συνεπικουρούμενα και από προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αστυνομικοί ελέγχουν, μεταξύ άλλων, αν υπάρχουν και λειτουργούν ζώνες ασφαλείας, την κατάσταση των ελαστικών, το ΚΤΕΟ, τα έγγραφα του οδηγού και τον ταχογράφο καθώς και αν το όχημα φέρει τη σήμανση σχολικό.

Στο μπλόκο που έχει στηθεί στη Χωροφυλακή (Μεσογείων) ελέγχονται όλα τα σχολικά και έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ.