Τατόι: Χειρουργήθηκε ο ένας πιλότος, σε καταστολή ο δεύτερος – Τα ερωτήματα για την πτώση του αεροσκάφους

Ερευνώνται τα αίτια της πτώσης του εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι. Η κατάσταση της υγείας των πιλότων.

Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας νοσηλεύονται από χθες το πρωί οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας που επέβαιναν στο διθέσιο, μονοκινητήριο εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο έχασε ύψος κατά την απογείωσή του και κατέπεσε σε χωράφι.

Ο ένας φέρει κατάγματα στη μέση και τα κάτω άκρα, χειρουργήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και του έγινε και σπονδυλοδεσία. Οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα το ξεπεράσει.

Ο δεύτερος πιλότος φέρει χτύπημα στο κεφάλι και είναι σε καταστολή ώστε οι γιατροί να αντιμετωπίσουν το τραύμα άμεσα αν χρειαστεί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι τώρα ο οργανισμός του ανταποκρίνεται θετικά.

Ερωτήματα για το ατύχημα στο Τατόι

Τα βίντεο από την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους αναλύονται καρέ-καρέ από τους αξιωματικούς της επιτροπής διερεύνησης ατυχημάτων, ενώ οι καταθέσεις των πιλότων και των μαρτύρων αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του ατυχήματος.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, οι πιλότοι εκτέλεσαν σενάριο αναγκαστικής προσγείωσης, το οποίο προβλέπει “κράτει” του κινητήρα. Συγκεκριμένα, οι ιπτάμενοι θέτουν τις πτέρυγες του έλικα σε γωνία που δεν παράγει ώση, προσομοιώνοντας έτσι αστοχία κινητήρα. Τι συνέβη τα κρίσιμα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που οι ιπτάμενοι έθεσαν τον κινητήρα σε κατάσταση που δεν δίνει ώση έως και την πρόσκρουση του στο έδαφος αποτελεί ερώτημα το οποίο αναζητά απάντηση.