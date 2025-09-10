Ταξί: Δεύτερη μέρα της απεργίας – Συγκέντρωση και διαδήλωση με τα οχήματά τους

Συνεχίζεται έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης η απεργία των ταξί. Οι οδηγοί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις με βαν.

Στη δεύτερη ημέρα της μπαίνει η 48ωρη απεργία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), η οποία ξεκίνησε στις 6 το πρωί της Τρίτης και θα διαρκέσει έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Οι οδηγοί ταξί διαμαρτύρονται για τις αστικές μετακινήσεις με βαν, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους.

Για σήμερα, Τετάρτη, οι απεργοί είχαν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στη διασταύρωση Σπύρου Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών. Με τα οχήματά τους κινούνται προς το Υπουργείο Μεταφορών, όπου θα επιδιώξουν συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζουν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι του Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη, χωρίς τα ταξί, οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας λόγω της πορείας ταξί.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν στη διαδρομή:

Λεωφόρος Αθηνών (Σπ. Πατσή) – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μιχαλακοπούλου – Λεωφόρος Μεσογείων.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει:

«Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί.

Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί».

Ήδη σε πολλές επαρχιακές πόλεις οι σύλλογοι των οδηγών ταξί, λαμβάνουν αποφάσεις με το ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο με αυτό του ΣΑΤΑ.