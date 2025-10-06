Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα συγγενών των θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις

Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων τριών συγγενών θυμάτων των Τεμπών, και συγκεκριμένα της Μαρίας Καρυστιανού, της οικογένειας Ασλανίδη και της οικογένειας Κωνσταντινίδη, για τοξικολογικές εξετάσεις.

Δεκτό έγινε από τις δικαστικές αρχές το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για τη διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του, Ντένι, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές της Λάρισας αποδέχθηκαν το αίτημα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε συμπληρωματική ανάκριση. Κατ’επέκταση φαίνεται πως η δικογραφία για την τραγωδία των Τεμπών θα συνεχίσει τη δικονομική της πορεία, ενώ παράλληλα εξετάζονται και τα αιτήματα εκταφής συγγενών.

Να σημειωθεί πως η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας κάνει δεκτά και τα αιτήματα εκταφής άλλων τριών συγγενών και συγκεκριμένα της Μαρίας Καρυστιανού, της οικογένειας Ασλανίδη και της οικογένειας Κωνσταντινίδη.

Ο Πάνος Ρούτσι διανύει σήμερα την 22η ημέρα απεργίας πείνας και νωρίτερα τον επισκέφτηκε στο Σύνταγμα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος δήλωσε “ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει”.

Ο απεργός πείνας, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, προειδοποίησε την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη να μη προχωρήσει σε ενέργειες τις οποίες δεν εγκρίνει εκείνος. Τόνισε εμφατικά ότι είναι 22 ημέρες εδώ μπροστά στη Βουλή για το παιδί του και αντί η κυβέρνηση να κάνει κάτι για αυτό, αντίθετα παίρνει αποφάσεις για το παιδί του χωρίς να τις εγκρίνει ο ίδιος.

«Δόθηκε εντολή να γίνει η εκταφή του παιδιού μου στις 9 Οκτωβρίου. Δεν πρόκειται να το αφήσω να γίνει εγώ και όλος ο λαός, εγώ απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές προτάσεις. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό και να μη πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πάνος Ρούτσι.

Κωνσταντοπούλου για αίτημα Ρούτσι: “Οι εξουσίες υπαναχώρησαν”

Μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) έξω από τη Βουλή, σχετικά με την επίσημη απόφαση για αποδοχή των αιτημάτων τοξικολογικών εξετάσεων στα θύματα των Τεμπών, η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντονοπούλου, δήλωσε:

«Σήμερα οι εξουσίες που μέχρι και τώρα έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορούν να κάνουν, ήδη αυτές οι εξουσίες αναγκάζονται να υπαναχωρήσουν και να διατάξουν περισσότερα πράγματα από εκείνα με τα οποία στην αρχή προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον πατέρα, να κοροϊδέψουν τις οικογένειες των θυμάτων, να κοροϊδέψουν την κοινωνία ολόκληρη, δεν μας κοροϊδεύουν και δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί ο αγώνας των οικογενειών και του Πάνου για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για αλήθεια και δικαιοσύνη.

Δεν μπορώ να σας πω για αυτά που διατάχθηκαν, δηλαδή, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα στα χέρια μας όμως με βάση τα λίγα πράγματα που εμποδίζουν μαθαίνουμε ότι εκείνοι που προσπάθησαν άρον-άρον να κλείσουν την υπόθεση ήδη αναγκάζονται να ομολογούν ότι υπάρχουν ενέργειες που δεν έκαναν και που προκαλούν σοβαρό πλήγμα στην ανάκριση που επιχειρήθηκε να κλείσει.

Περιμένουμε η ανάκριση να συνεχιστεί, οι ενέργειες όλες να γίνουν όπως επιβάλλει η νομική επιστήμη, η ανακριτική και η εγκληματολογία. Αλλά κυρίως, όπως επιβάλλει η ηθική και η ανθρωπιά, να σταματήσει η κοροϊδία απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο να σταματήσουν τα παζάρια αν θα δεχτεί τόσα λίγα, ή περισσότερα, να σταματήσουν κάποιοι να παίζουν μαζί του και με τον αγώνα του επί 22 μέρες».