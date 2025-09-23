Τέμπη: Για “πρόθυμους και παρασυρμένους συγγενείς” μιλά ο Άρειος Πάγος

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο ανώτατος εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας τοποθετήθηκαν για το ζήτημα της εκταφής θυμάτων των Τεμπών.

Σε τοποθέτηση με έντονο ύφος για το αίτημα της εκταφής θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προχώρησε τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο ανώτατος εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους στο πλαίσιο του συνεδρίου με τίτλο “Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας”.

Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αναφέρθηκαν στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, υποστηρίζοντας πως υπάρχει δεδικασμένο, καθώς ήδη έχει κριθεί αντίστοιχο αίτημα από τον ανακριτή αλλά και το Συμβούλιο Εφετών.

Όπως υποστήριξε η Αναστασία Παπαδοπούλου, εφόσον τα προηγούμενα αιτήματα έχουν απαντηθεί, δεν δύναται το ζήτημα να επανέλθει και να επανεξεταστεί επειδή προέρχεται από διαφορετικό αιτούντα, ενώ πρόσθεσε ότι κανένα δικαίωμα δεν χάνεται στην παρούσα φάση, αφού μπορεί να συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

“Η χώρα έχει γνωρίσει κι άλλα τραγικά γεγονότα, χωρίς να υπάρξουν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Δεν μπορούμε να αφαιρούμε από τον ανακριτή το δικαίωμα να κλείσει την ανάκριση. Άνθρωποι έξω από το γραφείο του φώναζαν ότι δεν θα τον αφήσουν να την κλείσει. Οι κατηγορούμενοι πρέπει να οδηγηθούν στο δικαστήριο, αλλά πότε θα συμβεί αυτό; Πότε θέλουν όσοι κινούνται γύρω από τους συγγενείς να διεξαχθεί η δίκη; Ο μόνος δρόμος για τη δικαιοσύνη είναι η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας” είπε, ενώ υπερασπίστηκε την απόφαση του ανακριτή για περάτωση της ανάκρισης. “Οι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα και να μην παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς”, κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, δήλωσε αγανακτισμένος για τον τρόπο που ο ίδιος προσεγγίζεται από νομικούς, οι οποίοι “προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως να δώσω εντολή στον εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον Πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση”, αναφέροντας πως ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου.

Πρόσθεσε δε πως το αίτημα περί εκταφής δεν μπορεί να ικανοποιηθεί καθώς είναι ζήτημα που μπορεί να απασχολήσει την ήδη περατωθείσα κύρια ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας μάλιστα έχει ήδη κριθεί και έχει απορριφθεί. “Η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο και κανείς δεν μπορεί να το κρίνει πλην της αρμοδίου Προέδρου Εφετών” είπε χαρακτηριστικά.