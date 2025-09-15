Τέμπη: Σε απεργία πείνας και δίψας ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι

Ο Ντένις Ρούτσι, πατέρας του Πάνου, άρχισε απεργία πείνας και δίψας.

Σε απεργία πείνας και δίψας προχωρά από το πρωί της Δευτέρας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Ο κ. Ρούτσι εμφανίστηκε με πανό και πλακάτ στην Πλατεία Συντάγματος στο σημείο του Αγνώστου Στρατιώτη όπου είναι γραμμένο το όνομα του γιου του.

Το πλακάτ γράφει: “Απαιτώ τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού μου από τον Εισαγγελέα βάσει νόμου. Δικαιούμαι”.

Και επίσης: “Για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για Δικαιοσύνη και Αλήθεια, για να μην χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους”.