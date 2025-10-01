Τέμπη: Την εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

Εξελίξεις υπάρχουν στο αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή της σορού του παιδιού του, Δημήτρη, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Την εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη, ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Ακολουθώντας την ίδια πρακτική όπως στο αίτημά του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, η εισαγγελική λειτουργός διατάσσει την εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη μετά το αίτημά του πατέρα του, Παύλου, μόνο για ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA και όχι για να διενεργηθούν άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις (τοξικολογικές κτλ) αναφορικά με τα αίτια θανάτου.

Η παραγγελία έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται πως, μετά την απόρριψη της τρίτης κατά σειρά αίτησης εκταφής από την πρόεδρο εφετών, ο Παύλος Ασλανίδης είχε υποβάλει προ ημερών ξανά αίτημα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνα Παπαϊωάννου ζητώντας α) την εκταφή του γιου του Δημήτρη Ασλανίδη και β) τη διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του στο έγκλημα των Τεμπών. Επίσης, το αίτημα αφορούσε και στην ταυτοποίηση πέντε τμημάτων του παιδιού του που δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τα οκτώ συνολικά.

Ο κ. Ασλανίδης, μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη, είχε επισημάνει ότι η εκταφή και οι εξετάσεις είναι απαραίτητες «προκειμένου να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τι προκάλεσε τον θάνατο του γιου μου».