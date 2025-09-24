Θάνατος 20χρονου ναυτικού: 24ωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος

Εικοσιτετράωρη απεργία προκήρυξαν ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος μετά το εργατικό δυστύχημα με θύμα 20χρονο ναυτικό.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Αφορμή στάθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός 20χρονου καθαριστή μηχανής, μέλους του πληρώματος του πλοίου, ο οποίος εγκλωβίστηκε το πρωί σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Το πλοίο έφτασε στις 09:10 το πρωί στον Πειραιά όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Εντός του πλοίου, έγινε ΚΑΡΠΑ, όμως ο νεαρός δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Οι λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.