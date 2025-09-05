Θάνατος μικρού Παναγιώτη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται στο θάνατο του Παναγιώτη, σύμφωνα με το πόρισμα των ιατροδικαστών. Η υποξία αναδεικνύεται ως η πιο πιθανή αιτία θανάτου.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η επιτροπή ιατροδικαστών, παρέδωσε στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα για τα αίτια θανάτου του Παναγιωτάκη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ιατροδικαστών δεν διαπιστώθηκε καμία παθολογική αιτία θανάτου και ως πιο πιθανή αιτία θανάτου αναδεικνύεται η υποξία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει δηλώσει στις Αρχές ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού.