Θάσος: Νεκρός ανασύρθηκε 30χρονος τουρίστας σε παραλία

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου, ενώ η σορός του 30χρονου θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

Νεκρός ανασύρθηκε 30χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κοίνυρα στη Θάσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λουόμενοι και διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια ο 30χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός του άτυχου άνδρα θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.