Θεσσαλονίκη: 60χρονος κατηγορείται πως παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του

Θεσσαλονίκη: 60χρονος κατηγορείται πως παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά τουΔιαβάζεται σε 1'
Δικογραφία σχηματίστηκε εις βάρος 60χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με θύμα την ανήλικη ανιψιά του.
- 27 Αυγούστου 2025 09:50
Την ανήλικη ανιψιά του καταγγέλθηκε ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 60χρονος και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη πέρσι το καλοκαίρι, όταν η 17χρονη, τότε, παθούσα βρισκόταν σε εξοχική κατοικία της οικογένειάς της, σε περιοχή της Χαλκιδικής που γειτνίαζε μ’ αυτή του 60χρονου.
Όταν η καταγγέλλουσα μετέβη στο σπίτι του για να τον προσκαλέσει στην παρέα της οικογένειας, αυτός προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε κατά του άντρα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.