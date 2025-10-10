Θεσσαλονίκη: 6χρονος κακοποιήθηκε σεξουαλικά σε δομή αιτούντων άσυλο

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν για την σεξουαλική κακοποίηση 6χρονου σε δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε ένα εξάχρονο αγοράκι στη δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι, στη Θεσσαλονίκη, καθώς κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τρεις ενήλικους.

Σύμφωνα με το voria.gr, πρόκειται για Αφγανούς 19, 25 και 22 ετών, που, σύμφωνα με πληροφορίες, προέβησαν με τη χρήση βίας σε γενετήσια πράξη σε βάρος του ανήλικου, που είναι ομοεθνής τους.

Οι τρεις συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.