Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι επιτέθηκαν με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – Τρεις τραυματίες

Ομάδα ανηλίκων πέταξε πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο το βράδυ της Τετάρτης (20/8) στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια και να τραυματιστούν τρία άτομα.

Επίθεση από τέσσερις ανήλικους δέχτηκε τουριστικό λεωφορείο με Σέρβους τουρίστες το βράδυ της Τετάρτης (20/8) στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:30 όταν τέσσερις ανήλικοι, επί της Εγνατίας Οδού λίγο πριν την έξοδο για παλαιά ΕΟ Θεσσαλονίκης-Βεροίας, άρπαξαν πέτρες και τις έριξαν πάνω στο τουριστικό λεωφορείο.

Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ήταν να σπάσουν τζάμια και να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι άλλοι δύο δεν χρειάστηκαν διακομιδή σε νοσοκομείο καθώς ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, για το περιστατικό προσήχθησαν στην ΕΛ.ΑΣ. δύο νεαροί αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον τους.

Το τουριστικό λεωφορείο συνέχισε τον προορισμό του, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.