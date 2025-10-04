Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δάγκωσε αστυνομικό για να αποφύγει τη σύλληψη

Σύλληψη (φωτογραφία αρχείου) iStock

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 44χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος προκειμένου να διαφύγει δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι.

Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίο εντοπίστηκε χθες, Παρασκευή (03/10) στον Δενδροπόταμο να οδηγεί αυτοκίνητο προσώπου του οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Αγνοώντας σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ο 44χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά τελικώς ακινητοποιήθηκε.

Όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πήγαν να του περάσουν χειροπέδες, ο άντρας φέρεται να προέβαλε αντίσταση, δαγκώνοντας έναν εξ αυτών στο πόδι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

