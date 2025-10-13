Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός ταξί που παρέσυρε και εγκατέλειψε τους αστυνομικούς

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον οδηγό ταξί που παρέσυρε και εγκατέλειψε τους αστυνομικούς, στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών και συντονισμένων αναζητήσεων, πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Τροχαίας Λητής, εντόπισαν σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, το ταξί, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό αστυνομικού το βράδυ του Σαββάτου, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως με Κλεισούρας, με τον οδηγό να εγκαταλείπει τον τόπο του συμβάντος.

Μάλιστα, ο Ταξίαρχος που επέβαινε στην μοτοσικλέτα πρόλαβε και πήδηξε την τελευταία στιγμή, ενώ ο αστυνομικός που οδηγούσε την μοτοσικλέτα τραυματίστηκε στο πόδι.

Πρόκειται για 37χρονο ημεδαπό επαγγελματία οδηγό, ο οποίος προσαχθείς στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αποδέχθηκε την εμπλοκή του στο προαναφερόμενο ατύχημα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 47 του Κ.Ο.Κ. που αφορά σε συμπεριφορά οδηγών μετά από τροχαίο ατύχημα και για σωματική βλάβη από αμέλεια. Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.