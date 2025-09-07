Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μαγαζί στον Εύοσμο – Άρπαξαν με τη βία ένα άτομο

Άγνωστοι άνοιξαν πυρ έξω από μαγαζί στον Εύοσμο και έβαλαν με την βία ένα άτομο στο αυτοκίνητό τους. Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Εύοσμο, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα το οποίο βρίσκεται στον Εύοσμο, με έναν εξ αυτών να βγάζει όπλο και να πυροβολεί την πόρτα.

Έπειτα οι δράστες άρπαξαν με χρήση βίας ένα άτομο -το οποίο βρισκόταν μέσα στο κατάστημα- το έβαλαν στο αυτοκίνητό τους και έγιναν “καπνός”.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο παθών εντοπίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το άτομο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αστυνομικές Αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.