Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε επιχείρηση επισκευής σκαφών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για κατάσβεση πυρκαγιάς στο Κάτω Σχολάρι στη Θεσσαλονίκη.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το πρωί του Σαββάτου (20/9) στο Κάτω Σχολάρι σε υπόγειο κτηρίου, όπου στεγάζεται επιχείρηση επισκευής πολυεστερικών σκαφών, ενώ στο ισόγειο στεγάζεται επιχείρηση επίπλων.

Στον τόπο της πυρκαγιάς έσπευσαν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες.

Η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν οι διπλανές επιχειρήσεις.