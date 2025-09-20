Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε επιχείρηση επισκευής σκαφών

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε επιχείρηση επισκευής σκαφώνΔιαβάζεται σε 1'
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για κατάσβεση πυρκαγιάς στο Κάτω Σχολάρι στη Θεσσαλονίκη.
- 20 Σεπτεμβρίου 2025 11:25
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το πρωί του Σαββάτου (20/9) στο Κάτω Σχολάρι σε υπόγειο κτηρίου, όπου στεγάζεται επιχείρηση επισκευής πολυεστερικών σκαφών, ενώ στο ισόγειο στεγάζεται επιχείρηση επίπλων.
Στον τόπο της πυρκαγιάς έσπευσαν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες.
Η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν οι διπλανές επιχειρήσεις.