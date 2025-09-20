Ελλάδα Φωτιά

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε επιχείρηση επισκευής σκαφών

Πυροσβεστική
Πυροσβεστικές δυνάμεις (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για κατάσβεση πυρκαγιάς στο Κάτω Σχολάρι στη Θεσσαλονίκη.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το πρωί του Σαββάτου (20/9) στο Κάτω Σχολάρι σε υπόγειο κτηρίου, όπου στεγάζεται επιχείρηση επισκευής πολυεστερικών σκαφών, ενώ στο ισόγειο στεγάζεται επιχείρηση επίπλων.

Στον τόπο της πυρκαγιάς έσπευσαν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες.

Η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν οι διπλανές επιχειρήσεις.

