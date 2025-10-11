Θεσσαλονίκη: Κοπάδι αγριογούρουνων στην Καλαμαριά

Ετριβαν τα μάτια τους οι κάτοικοι της Καλαμαριάς τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν αντίκρισαν αγριογούρουνα στο δρόμο.

Πρωτόγνωρες εικόνες για τους κατοίκους της Καλαμαριάς, όταν ένα κοπάδι αγριογούρουνα θεάθηκε την Παρασκευή να διασχίζει κεντρικό δρόμο και να αναζητά τροφή.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα αγριογούρουνα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, προκαλώντας σοκ σε όσους ήρθαν αντιμέτωποι με το θέαμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τα αγριογούρουνα κινούνται μαζικά και τρέχουν να αποφύγουν τα αυτοκίνητα. Μάλιστα το μεγαλύτερο σε μέγεθος ζώο φαίνεται να καθοδηγεί τα υπόλοιπα.

Η βόλτα των αγριόχοιρων συνεχίστηκε στην οδό Βρυούλων και έφτασε μέχρι την Νέα Κρήνη.

Όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, τα αγριογούρουνα έχουν κάνει την εμφάνιση τους στον αστικό ιστό, όμως αυτή τη φορά η αγέλη ήταν πολυπληθής.