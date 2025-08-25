Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του δίκυκλου

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του δίκυκλουΔιαβάζεται σε 1'
Ένας 55χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά στη Θεσσαλονίκη, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο.
- 25 Αυγούστου 2025 10:31
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού, στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το thestival.gr, περίπου στις 19:00 μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε υπηκόους Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.
Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ένα ασθενοφόρο, μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, τέσσερις διασώστες και ένας γιατρός.