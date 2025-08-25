Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του δίκυκλου

Ένας 55χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά στη Θεσσαλονίκη, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το thestival.gr, περίπου στις 19:00 μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε υπηκόους Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ένα ασθενοφόρο, μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, τέσσερις διασώστες και ένας γιατρός.