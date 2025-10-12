Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο στη Βαρδάρη – Αναζητούνται οι δράστες

Στο νοσοκομείο με τραύμα στον μηρό μεταφέρθηκε ένας 22χρονος, μετά από επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη.

Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στην Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 22χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρία άτομα.

Ο νεαρός, με τραύμα στον μηρό, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.