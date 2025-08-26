Θεσσαλονίκη: Νέο οπαδικό επεισόδιο – Επιτέθηκαν σε 16χρονο και τον ξυλοφόρτωσαν

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε και χτύπησε 16χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος φορούσε μπλούζα γνωστής ομάδας της πόλης και προσπάθησαν να του την πάρουν.

Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, χθες, Δευτέρα (25/08), με θύμα έναν ανήλικο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 16χρονος περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε μπλούζα γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης. Τότε, περισσότερα από 10 δίκυκλα τα οποία από το αεροδρόμιο όπου υποδέχτηκαν νέο παίκτη επίσης γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, είδαν τον 16χρονο, σταμάτησα και του επιτέθηκαν για να του πάρουν τη μπλούζα της ομάδας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι του έβγαλαν τη μπλούζα, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Έπειτα τα άτομα ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή τα οποία εξετάζονται για να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.