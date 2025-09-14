Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για ασέλγεια κατά 16χρονης που γνώρισε σε εφαρμογή γνωριμιών

Ένας 30χρονος συνελήφθη στην Τούμπα για ασέλγεια σε ανήλικη, την οποία γνώρισε μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν το Σάββατο το πρωί (12/09/2025) στην περιοχή της Τούμπας έναν 30χρονο ημεδαπό, ο οποίος φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης κοπέλας, έναντι χρηματικού ποσού.

Οπως αναφέρει το grtimes η γνωριμία των δύο έγινε μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών – συνοδών, όπου η ανήλικη φέρεται να είχε δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ, εμφανιζόμενη ως ενήλικη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ανήλικη είχε παροτρυνθεί από ενήλικη γνωστή της να ανοίξει λογαριασμό στην πλατφόρμα, ήδη από το καλοκαίρι του 2024. Έκτοτε, πραγματοποιούσε ραντεβού σε διαμέρισμα που διατηρούσε η εν λόγω γυναίκα, αποδίδοντάς της μάλιστα μέρος της αμοιβής.

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, η οποία σχημάτισε δικογραφία που διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης, που αναδεικνύει τον κίνδυνο του διαδικτύου και την εκμετάλλευση ανηλίκων.