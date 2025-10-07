Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη που κατείχε ναρκωτικά για λογαριασμό έγκλειστου σε φυλακές

Συνελήφθη μια 42χρονου που κατείχε ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμό 47χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί το προηγούμενο διάστημα.

Ναρκωτικές ουσίες, όπως κοκαΐνη, κάνναβη και ecstasy, κατείχε μία 42χρονη για λογαριασμό έγκλειστου σε φυλακές της χώρας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, σε συνέχεια της σύλληψης και προφυλάκισης 47χρονου για κατοχή και εμπορία πάσης φύσεως ναρκωτικών, τον προηγούμενο μήνα, στη Θεσσαλονίκη.

Οι νέες ποσότητες εντοπίστηκαν στο σπίτι της 42χρονης στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται να συνδέονται με τη φερόμενη δράση του 47χρονου, προσωρινά κρατούμενου. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πρόκειται για σχεδόν 1,5 κιλό κοκαΐνης, όπως επίσης κάνναβη, εκ των οποίων 956 γραμμάρια τύπου «σοκολάτας» και 410 γραμμάρια τύπου «skunk», 784 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA-ecstasy).

Είχε προηγηθεί, στις 24 Σεπτεμβρίου, η σύλληψη του 47χρονου που διατηρούσε σε διαμέρισμα «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 1 κιλό κοκαΐνης, άνω των 500 γραμμαρίων «ροζ» κοκαΐνη (ή ΤUSI/σ.σ. κοστίζει πιο ακριβά από την απλή), 1 κιλό MDMA (ecstasy), διάφορες ποσότητες κάνναβης, αμφεταμίνης, κεταμίνης και ηρωίνης, 2.800 ναρκωτικά χάπια, ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 14.900 ευρώ. Ο ίδιος κατείχε πιστόλι και πάνω από 100 φυσίγγια.