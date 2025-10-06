Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ρώσος καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης

Στη σύλληψη ενός Ρώσου καταζητούμενου ηλικίας 40 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 40χρονος, υπήκοος Ρωσίας, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς διώκεται στην πατρίδα του για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

Εις βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα, με το οποίο συνελήφθη και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.