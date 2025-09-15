Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στον Θερμαϊκό

Το άψυχο σώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει τα ξημερώματα στον Θερμαϊκό. Η ανακοίνωση του Λιμενικού.

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σήμερα τα ξημερώματα στον Θερμαϊκό Κόλπο, στη Θεσσαλονίκη.

Η σορός βρέθηκε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα εντός της θαλάσσιας περιοχής, ανάμεσα στον Λευκό Πύργο και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό για την ανάσυρση της σορού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, πρόκειται για άνδρα περίπου 25 έως 30 ετών, ύψους 1,80 μ., ο οποίος έφερε ρουχισμό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για την ταυτοποίηση της σορού.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ πρόκειται να διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.

Η ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα:

«Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ότι ένας άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του εντός της θάλασσας στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Θεσσαλονίκης.

Στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο ανέσυρε τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για άνδρα περίπου 25 έως 30 ετών, ύψους 1,80 μ., ο οποίος έφερε ρουχισμό. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ πρόκειται να διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής».