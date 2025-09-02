Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 35χρονος που χτύπησε συνεπιβάτη του σε πτήση

Με την αυτόφωρη διαδικασία παραπέμφθηκε να δικαστεί ο άνδρας που χτύπησε συνεπιβάτη του σε πτήση οδηγώντας σε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 35χρονος Βρετανός που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε κατά τη διάρκεια πτήσης συνεπιβάτη του, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος που εκτελούσε διαδρομή από το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Αττάλεια της Τουρκίας να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία».

Εις βάρος του 35χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, διασάλευση της τάξης σε αεροπορική πτήση και απείθεια (επειδή μετά τη σύλληψή του αρνήθηκε να υποβληθεί σε δακτυλοσκοπική εξέταση).

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πτήσης, γρονθοκοπώντας αναίτια τον 41 ετών Τούρκο συνεπιβάτη του, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να πραγματοποιήσει γύρω στις 11 το βράδυ, χθες, αναγκαστική προσγείωση στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Ο παθών εξετάστηκε από γιατρό, που διαβεβαίωσε ότι ο 41χρονος είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι.