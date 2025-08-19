Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για επίθεση σε βάρος φιλάθλου σε γήπεδο

Ταυτοποιήθηκαν τρεις οπαδοί για επίθεση σε φίλαθλο άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας στις κερκίδες γηπέδου. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε αρμοδίως.

Tαυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες, ηλικίας 30, 29 και 25 ετών, φίλαθλοι ποδοσφαιρικής ομάδας, για επίθεση σε βάρος φιλάθλου άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου του 2024 σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με δύο ακόμη μη ταυτοποιημένα άτομα, χτύπησαν με τα χέρια τους στο κεφάλι τον παθόντα εξωτερικά του γηπέδου, τον οποίο νωρίτερα είχαν προσεγγίσει στις κερκίδες, εξυβρίζοντάς τον, αφού διαπίστωσαν ότι υποστήριζε διαφορετική ποδοσφαιρική ομάδα.

Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα, συλλογή προανακριτικού υλικού αξιοποίηση πληροφοριών και επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε η εμπλοκή των ανωτέρω κατηγορουμένων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε αρμοδίως.