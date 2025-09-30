Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις διακινητών – Κατέβαλαν μέχρι και 16.000 ευρώ το άτομο

Στις συλλήψεις τριών διακινητών για δύο διαφορετικές υποθέσεις προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη

Τρεις διακινητές μεταναστών συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις παράνομων μεταφορών που αποκάλυψαν οι αστυνομικοί έλεγχοι της αρμόδιας διεύθυνσης αλλοδαπών.

Οι διακινούμενοι στην πρώτη περίπτωση ήταν τέσσερις Κινέζοι, τους οποίους μετέφεραν με αυτοκίνητο ένας 37χρονος Έλληνας κι ένας 24χρονος Αφγανός. Είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από απροσδιόριστο σημείο των βόρειων συνόρων και ειδικότερα της μεθορίου Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, ενώ το όχημα των διακινητών εντοπίστηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ύψος της Σίνδου.

Όπως προέκυψε, οι μεταφερόμενοι Κινέζοι είχαν προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ενώ διαπιστώθηκε ότι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ένας 34χρονος Βούλγαρος, ο οποίος μετέφερε τρεις Παλαιστίνιους, δύο εκ των οποίων στο πορτ – μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Το όχημα εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των Κερδυλλίων, με τον οδηγό να επιχειρεί να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, να αναπτύσσει ταχύτητα και τελικά να εγκαταλείπει το όχημα για να συλληφθεί μετά από πεζή καταδίωξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι Παλαιστίνιοι, κατά δήλωσή τους, είχαν καταβάλει ο καθένας 16.000 ευρώ σε άγνωστα άτομα στη Λιβύη, προκειμένου να ταξιδέψουν στη Βόρεια Μακεδονία, που ήταν ο προορισμός τους.