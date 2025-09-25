Τι ισχυρίζεται ο 77χρονος που είχε στην κατοχή του βάζο με ανθρώπινο έμβρυο

Απαντήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση στο ανθρώπινο έμβρυο που εντοπίστηκε μέσα σε βάζο, στο σπίτι του 77χρονου, περιμένει η ΕΛ.ΑΣ.

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση σύλληψης 77χρονου, ο οποίος είχε στην κατοχή του βάζο με… ανθρώπινο έμβρυο και αρχαία αντικείμενα.

Οι αρχές φέρνουν στο φως νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό του συλληφθέντος, ο οποίος μένει να επιβεβαιωθεί ή όχι από την ιατροδικαστική εξέταση στο ανθρώπινο έμβρυο που θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς ισχυρίζεται πως τόσο αυτό όσο και τα αρχαία τα είχε στην κατοχή του από τον παππού του που ήταν γιατρός.

Το NEWS 24/7 επιλέγει να μην αναπαράξει τις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα και τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ

Πιο συγκεκριμένα, από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη 77χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και μία φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής 28 πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για 12 από αυτά. Για τα υπόλοιπα 16, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων.

Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

Για το έμβρυο ισχυρίστηκε ότι ήταν του παππού του που ήταν γιατρός και το είχε στην βιβλιοθήκη του. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί όσο αυτό είναι δυνατό ο χρόνος θανάτου και η ηλικία του, καθώς από 22 εβδομάδες και πάνω θεωρείται ανθρωποκτονία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.