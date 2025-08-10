Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής

Ένας 41χρονος σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Ρόδο, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού και στη συνέχεια σε μεταλλικό κάδο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής (10/8)στην πόλη της Ρόδου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 41χρονος μοτοσικλετιστής.

Πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 41χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού και στη συνέχεια καρφώθηκε σε μεταλλικό κάδο.

Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του.