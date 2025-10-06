Τραγωδία στη Χαλκίδα: Άνδρας έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Χαλκίδα μετά από πτώση από την Υψηλή Γέφυρα.

Τραγωδία σημειώθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας (6/10), στη Χαλκίδα όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το ύψος της γέφυρας, καταλήγοντας στο χερσαίο κομμάτι και όχι στη θάλασσα.

Στο σημείο βρέθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Χαλκίδας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.