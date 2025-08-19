Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου

«Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, τους ακούγαμε που εκλιπαρούσαν» αναφέρει, μεταξύ άλλων, μάρτυρας που βρέθηκε μπροστά στο πολύνεκρο τροχαίο στην Εγνατία οδό.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από το τροχαίο δυστύχημα, λίγα μέτρα πριν τα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία Οδό, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται πως, υπό συνθήκες που διερευνά ακόμα η Τροχαία, φορτηγό το οποίο οδηγούσε Βούλγαρος υπήκοος και επέβαινε ακόμη ένα άτομο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ομογενής από την Αλβανία και σε αυτό επέβαιναν τρία άτομα.

Αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σημείο και να απανθρακωθούν σε μερικά λεπτά οδηγός και δύο ακόμη επιβάτες του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο που τυλίχτηκε στις φλόγες παρέσυρε στη συνέχεια και δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, συγγενείς των θυμάτων, που όμως πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο εγκαίρως.

INTIME

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες των δύο αυτοκινήτων ήταν από την ίδια παρέα και επέστρεφαν από γάμο. Νεκροί είναι ο 59χρονος οδηγός και δύο επιβάτες 61 και 57 ετών, ενώ διασώθηκε μια 49χρονη.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν ο 36χρονος οδηγός, η 28χρονη συνοδηγός και τα δύο παιδιά τους 6 και 4 χρονών, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο της Κομοτηνής νοσηλεύεται ο οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο πολύνεκρο θανατηφόρο τροχαίο. Ο οδηγός χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου αλλά φρουρούμενος.

Όταν το επιτρέψει η υγεία του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να δώσει κατάθεση σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα με ελαφρά εγκαύματα έλαβαν εξιτήριο σήμερα το πρωί, ενώ η μοναδική επιζήσασα από το πρώτο Ι.Χ., μια γυναίκα 49 ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Καβάλας, επίσης εκτός κινδύνου.

«Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε»

Οδηγός που βρισκόταν στον τόπο του δυστυχήματος μίλησε στον ΑΝΤ1 περιγράφοντας τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε:

«Οι εγκλωβισμένοι ήταν 3. Άνοιξε την πόρτα ένας άλλος οδηγός που σταμάτησε από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει οι άνθρωποι. Δεν προλάβαμε να σβήσουμε τη φωτιά που ερχόταν. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου έπιασε και το αυτοκίνητο. Τότε άρχισαν να γίνονται πάρα πολλές εκρήξεις. Μάλλον τα λάστιχα σκάγανε. Δυστυχώς, ακούγαμε και τους 3 ανθρώπους που εκλιπαρούσαν» ανέφερε.

Η φωτιά από τη σφοδρή σύγκρουση επεκτάθηκε και στα παρακείμενα χωράφια με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.