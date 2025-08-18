Τραγωδία στην Εγνατία: Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο με τους τρεις νεκρούς – Επέστρεφαν από γάμο

Σοκ από το φρικτό τροχαίο με τους τρεις απανθρακωμένους στην Εγνατία Οδό. Επέστρεφαν από γάμο τα θύματα. Πώς έγινε η μοιραία σύγκρουση.

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες μεσημβρινές ώρες σήμερα στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα Κομοτηνής προς Ξάνθη, περίπου 600 μέτρα από τα διόδια Ιάσμου.

Υπό συνθήκες, που διερευνά ακόμα η Τροχαία, φορτηγό το οποίο οδηγούσε Βούλγαρος υπήκοος και επέβαινε ακόμη ένα άτομο συγκρούστηκε νωτομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ομογενής από την Αλβανία και σε αυτό επέβαιναν τρία άτομα.

Αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης, ήταν να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σημείο και να απανθρακωθούν σε μερικά λεπτά οδηγός και δύο ακόμη επιβάτες του αυτοκινήτου. Η τέταρτη επιβάτιδα του οχήματος βρίσκεται σε σοκ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Κομοτηνής με βαριά τραύματα.

Ο οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ επίσης στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Βούλγαρος συνοδηγός του, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Εγνατία οδός: Καραμπόλα μετά την σύγκρουση – Συγγενείς οι επιβάτες των δύο ΙΧ

Μάλιστα, από τη σύγκρουση προκλήθηκε καραμπόλα, με το αυτοκίνητο να χτυπάει με τη σειρά του δεύτερο αυτοκίνητο, με τέσσερις επιβάτες, οι οποίοι μάλιστα είναι συγγενείς των θυμάτων, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία. Φέρεται πως κατάγονται από την Ήπειρο και είχαν επισκεφτεί τον Έβρο για κάποιο γάμο. Οι νεκροί είναι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, κάτοικοι Ελλάδας (59χρονος ο οδηγός, 61 και 57 οι επιβάτες, 49 ετών η διασωθείσα).

Στο όχημα των συγγενών μετέβαιναν τέσσερις Έλληνες συγγενείς τους από την Ήπειρο (36χρονος οδηγός, 28χρονη συνοδηγός, 6 και 4 χρονών τα δύο παιδιά τους). Ο Βούλγαρος οδηγός που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση είναι 56 ετών.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ βρίσκονται σε σοκ από την τραγωδία.

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο

Όπως αναφέρει το xronos.gr, στην αρχή τα σενάρια για το πώς σημειώθηκε η τραγωδία ήταν τρία:

Πρώτον, τα δύο ΙΧ βρίσκονταν σταματημένα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, δεύτερον το θανατηφόρο τροχαίο έγινε ενώ βρίσκονταν σε κίνηση ή τρίτον τα οχήματα περίμεναν σε ουρά στα διόδια.

Μετά από την έρευνα της Τροχαίας αποδείχτηκε ότι τα δύο οχήματα περίμεναν στην ουρά των διοδίων και φέρεται πως δεν είχαν καμία ευθύνη για τη σύγκρουση, αντιθέτως ο Βούλγαρος οδηγός έπεσε με ταχύτητα πάνω τους, περίπου στα 600 μέτρα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δυο Ι.Χ αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκε για άγνωστους λόγους με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του ένα φορτηγό και να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Στο Ι.Χ αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων απανθρακώθηκαν τρία άτομα, ενώ το τέταρτο άτομο τραυματίσθηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Παράλληλα σοβαρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Και οι δυο νοσηλεύονται στον Σισμανόγλειο γενικό νοσοκομείο Κομοτηνής και ίσως κριθεί απαραίτητη η διακομιδή τους και στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Το δεύτερο Ι.Χ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο στο οποίο έπεσε το φορτηγό, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς, ενώ οι επιβάτες εγκατέλειψαν έγκαιρα το όχημα.

Οι επιβαίνοντες στα δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο στον Έβρο για να παραστούν σε κάποιον γάμο σύμφωνα με τα τελευταία πληροφόρηση και επέστρεφαν για να τους βρει η τραγωδία.