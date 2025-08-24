Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Στις φυλακές Κομοτηνής ο οδηγός του φορτηγού

Στις φυλακές Κομοτηνής θα οδηγηθεί ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη για το τραγικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά από σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή, ο 56χρονος οδηγός από τη Βουλγαρία για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα την περασμένη Δευτέρα, στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων Ιάσμου.

Ο οδηγός νοσηλεύθηκε στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου τον επισκέφθηκε η εισαγγελέας Ξάνθης, και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 56χρονος πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου και οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ξάνθης για να απολογηθεί και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κομοτηνής. Αξίζει να σημειωθεί, πως υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ έχει οριστεί και ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό την ώρα του δυστυχήματος.