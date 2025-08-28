Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκροί δύο ανήλικοι σε τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Καστοριά, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρα.

Δύο 16χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/08) στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το χρονικό της τραγωδίας άρχισε να γράφεται γύρω στις 5:50 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα σοβαρό δυστύχημα.

Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός άνδρας και μία νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες ανήλικοι, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Τροχαίο στην Καστοριά ΕΡΤ

Μετά από προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς των παιδιών αργά την νύκτα, γύρω στις 2, δήλωσαν στην αστυνομία ότι ψάχνουν τα παιδιά τους αλλά δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους εγκλωβισμένα στο αυτοκίνητο τους.

Έρευνες για τα ακριβή αίτια και συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί το Τμήμα τροχαίας Καστοριάς, ενώ οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.