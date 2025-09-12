Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χιλιόμετρο κινούνταν ανάποδα η 70χρονη

Η 70χρονη, που έχασε την ζωή της στο σοκαριστικό τροχαίο με δύο νεκρούς στην Ολυμπία Οδό, φέρεται να είχε χάσει τον προσανατολισμό της και να κινούταν ανάποδα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς στην Ολυμπία Οδό, το βράδυ της Πέμπτης (11/9).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, το όχημα που οδηγούσε η 70χρονη κινείτο αντίθετα από τα άλλα οχήματα, με αναπόφευκτη τη μοιραία σύγκρουση.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται.

Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος – δυο άνδρες κατά πληροφορίες από τα Μέγαρα – τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας υπέκυψε στα τραύματα του.

Σοκαριστικές είναι οι συνθήκες του δυστυχήματος, με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν πως η 70χρονη κινούταν για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα.

Εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου.

Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως κινούταν ανάποδα.

Μοιραία συγκρούστηκε με το άλλο όχημα και το ΙΧ της, τούμπαρε και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Για ώρες παρέμεινε κλειστή η Ολυμπία Οδός, στο ρεύμα προς Πάτρα, για να καθαριστεί ο δρόμος.