Τραγωδία στην Πιερία: Θρήνος για την 9χρονη – Διασωληνωμένη η 11χρονη αδερφή της

Την ώρα που η οικογένεια της 9χρονης θρηνεί για την απώλειά της μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία, η 11χρονη αδερφή της δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τραγική φιγούρα ο πατέρας των κοριτσιών.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 11χρονο κοριτσάκι που επέβαινε στο μοιραίο όχημα το απόγευμα της Τετάρτης (27/08) στην Πιερία, εκεί όπου γράφτηκε πολύ πρόωρα το τέλος για την 9χρονη αδερφή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 8ο χιλιόμετρο Κατερίνης – Δίου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 35χρονη μητέρα, γερμανικής υπηκοότητας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τη μικρότερη κόρη, η οποία βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ η αδελφή της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Η μητέρα υπέστη ελαφρότερα τραύματα.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού της 9χρονης χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το thesstoday.gr, τραγική φιγούρα ο πατέρας των παιδιών και σύζυγος της 35χρονης, ο οποίος έσπευσε στο σημείο, όπου κατέρρευσε ακούγοντας την τραγική είδηση.

Αρχικά, όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της 11χρονης στήθηκε γέφυρα ζωής και η ίδια διακομίστηκε από το νοσοκομείο της Κατερίνης στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Χθες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις στα πόδια της, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία Κατερίνης.