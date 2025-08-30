Τραγωδία στο Αλιβέρι: Ζευγάρι σκοτώθηκε σε τροχαίο – Είχαν 3 ανήλικα παιδιά

Το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο Αλιβέρι στην Εύβοια κόστισε τη ζωή σε ένα ζευγάρι, που αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά. Ο 44χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η 41χρονη σύζυγός του υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Εύβοια μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο Αλιβέρι, που στοίχισε τη ζωή σε ένα ανδρόγυνο, αφήνοντας πίσω του τρία ανήλικα παιδιά.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αυτοκίνητο τύπου τζιπ λίγα χιλιόμετρα πριν από την πόλη. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 44χρονος οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η 41χρονη σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, διακομίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) στο Θριάσιο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 17:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στο άτυχο ζευγάρι.