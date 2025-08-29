Θανατηφόρο τροχαίο στο Αλιβέρι Ευβοίας – ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/8) στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/8) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν αυτοκίνητο με μηχανή στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο μέσα σε χωράφι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.