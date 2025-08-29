Ελλάδα Εύβοια

Θανατηφόρο τροχαίο στο Αλιβέρι Ευβοίας – ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ (φωτογραφία αρχείου)
(φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/8) στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν αυτοκίνητο με μηχανή στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο μέσα σε χωράφι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

 

