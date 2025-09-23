Τραγωδία στον Βόλο: Για 40 λεπτά τον έψαχναν οι φίλοι του – Πώς έγινε το δυστύχημα με τον 21χρονο

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τον νεκρό 21χρονο στο Βόλο που έπεσε σε φωταγωγό. Τι είπαν οι φίλοι του.

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες του τραγικού δυστυχήματος που προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/9) σε πολυκατοικία στον Βόλο, με τον 21χρονο να πέφτει στο κενό από φωταγωγό και να τραυματίζεται θανάσιμα.

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, την ώρα του δυστυχήματος ο άτυχος 21χρονος έτρεχε να ανεβεί στο ταρατσάκι του πλυσταριού.

Γείτονες από τους απέναντι ορόφους φώναζαν να απομακρυνθεί εκείνος και οι φίλοι του, γιατί ενοχλούνταν από τη φασαρία. Οι δύο φίλοι του που γνώριζαν το μέρος έτρεξαν να φύγουν από τις σκάλες.

Εκείνος δεν γνώριζε την πολυκατοικία και έτρεξε προς το ταρατσάκι.

Για να ανεβεί έπρεπε είτε να έχει συρόμενη σκάλα είτε να πατήσει πάνω στο πλέξιγκλας και δυστυχώς ανεβαίνοντας σε αυτό, το πλαστικό υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Επί 40 λεπτά μετά το τραγικό δυστύχημα οι φίλοι του τον αναζητούσαν. Μη μπορώντας να τον βρουν στην πολυκατοικία ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα. Τελικά είδαν το σπασμένο πλεξιγλας και τον είδαν από ψηλά μέσα στον φωταγωγό.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Προχώρησε άμεσα σε αυτοψία στον χώρο και στη λήψη σειράς καταθέσεων.