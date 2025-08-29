Θέρμη: Βρέθηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche μετά το τροχαίο με εγκατάλειψη

Οι Αρχές εντόπισαν την 45χρονη στην οποία ανήκει η Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Θέρμη. Άγνωστο αν η γυναίκα οδηγούσε το αυτοκίνητο την ώρα του ατυχήματος.

Την ιδιοκτήτρια της Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες τα ξημερώματα, στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη, εντόπισαν οι Αρχές και αυτή την ώρα η 45χρονη επιχειρηματίας οδηγείται στην έδρα της Διεύθυνσης Τροχαίας προκειμένου να δώσει κατάθεση.

Άγνωστο παραμένει αν η ίδια οδηγούσε το όχημα την ώρα του τροχαίου. Το άτομο πάντως που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα μετά το ατύχημα σπάζοντας την οροφή και έφυγε από το σημείο.

Υπενθυμίζεται πως στο τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα, με τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος να παραμένουν άγνωστες.

Το ένα όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα και σε αυτό επέβαιναν δύο άτομα τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα ενώ και η νεαρή συνοδηγός δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα και παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Γερανός απομάκρυνε το πολυτελές αυτοκίνητο από το σημείο του ατυχήματος το οποίο θα μεταφερθεί σε εργαστήριο προκειμένου να ερευνηθεί από τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.