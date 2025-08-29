Θέρμη: Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες – Αυτοκίνητο έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε στη Θέρμη, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8), στη Θέρμη Θεσσαλονίκης με δύο άτομα να έχουν τραυματιστεί.

Στο τροχαίο που έγινε στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα και σε αυτό επέβαιναν δύο άτομα, με μια γυναίκα να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα και παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα σπάζοντας την οροφή και έφυγε από το σημείο.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.